AU Small Finance Bank
AU Small Finance Bank Ürün Müdürü Maaşlar

AU Small Finance Bank şirketinde in India ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına ₹2.48M ile ₹3.53M arasında değişmektedir. AU Small Finance Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹2.81M - ₹3.2M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹2.48M₹2.81M₹3.2M₹3.53M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir AU Small Finance Bank?

SSS

AU Small Finance Bank şirketindeki in India Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,530,257 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AU Small Finance Bank şirketinde Ürün Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,483,147 tutarındadır.

