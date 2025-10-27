Şirket Dizini
ATS Automation Ürün Tasarımcısı Maaşlar

ATS Automation şirketinde in Canada ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına CA$72.4K ile CA$103K arasında değişmektedir. ATS Automation şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$82K - CA$93.3K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$72.4KCA$82KCA$93.3KCA$103K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir ATS Automation?

SSS

ATS Automation şirketindeki in Canada Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$102,893 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ATS Automation şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$72,374 tutarındadır.

