Atlantic Health System
Atlantic Health System Maaşlar

Atlantic Health System şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $65,325 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $128,106 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Atlantic Health System. Son güncellenme: 11/14/2025

İş Analisti
$65.3K
İnsan Kaynakları
$106K
Yazılım Mühendisi
$128K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Atlantic Health System şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,106 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Atlantic Health System şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $105,550 tutarındadır.

