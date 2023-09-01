Atlantic Health System Maaşlar

Atlantic Health System şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $65,325 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $128,106 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Atlantic Health System . Son güncellenme: 11/14/2025