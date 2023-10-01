Şirket Dizini
Ather Energy
Ather Energy Maaşlar

Ather Energy şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $19,714 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $25,089 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ather Energy. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

İnsan Kaynakları
$21.6K
Pazarlama
$19.7K
Ürün Tasarımcısı
$20.9K

İK Uzmanı
$25.1K
SSS

Ather Energy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $25,089 tazminatla İK Uzmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ather Energy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $21,255 tutarındadır.

