Athelas Maaşlar

Athelas şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $35,175 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $207,834 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Athelas. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

İdari Asistan
$50.8K
İş Operasyonları Müdürü
$169K
Pazarlama Operasyonları
$95.8K

Ürün Müdürü
$208K
Yazılım Mühendisi
$35.2K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Athelas şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Athelas şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $207,834 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Athelas şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $95,769 tutarındadır.

