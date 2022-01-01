Şirket Dizini
Asurion Maaşlar

Asurion şirketinin maaşları alt seviyede Information Technologist (IT) için yıllık $44,100 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $230,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Asurion. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $160K
Ürün Müdürü
Median $145K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $230K
İş Analisti
Median $93K
Ürün Tasarımcısı
Median $123K
Muhasebeci
$57.1K
İş Operasyonları Müdürü
$94.9K
Müşteri Hizmetleri
$52.8K
Veri Bilimi Müdürü
$179K
Mali Analист
$69.3K
İnsan Kaynakları
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Hukuk
$75.4K
Pazarlama
$209K
Pazarlama Operasyonları
$118K
Ürün Tasarım Müdürü
$185K
Program Müdürü
$156K
Satış
$65.3K
Çözüm Mimarı
$72.6K
UX Araştırmacısı
$139K
SSS

Asurion şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $230,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Asurion şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,333 tutarındadır.

