Astranis
Astranis Maaşlar

Astranis şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $121,762 toplam tazminattan üst seviyede Hukuk için $225,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Astranis. Son güncellenme: 8/30/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $213K
Makine Mühendisi
Median $122K
Donanım Mühendisi
Median $140K

İK Uzmanı
Median $155K
Teknik Program Müdürü
Median $165K
Hukuk
$225K
Satış Mühendisi
$139K
Girişim Sermayedarı
$201K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Astranis şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Astranis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $225,400 tazminatla Hukuk at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Astranis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,000 tutarındadır.

