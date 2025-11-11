Şirket Dizini
Aston
Aston Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar

Aston şirketinde in Russia Backend Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına RUB 1.89M tutarındadır. Aston şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Medyan Paket
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Yıllık toplam
RUB 1.89M
Seviye
M2
Temel maaş
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Prim
RUB 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Aston?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Aston şirketindeki in Russia Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 3,269,962 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aston şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 1,885,631 tutarındadır.

