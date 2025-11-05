Şirket Dizini
Aston Yazılım Mühendisi Maaşlar Belarus konumunda

Aston şirketinde in Belarus Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına BYN 121K tutarındadır. Aston şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Yıllık toplam
BYN 121K
Seviye
Senior Software Engineer
Temel maaş
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Prim
BYN 0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Aston şirketindeki in Belarus Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BYN 139,977 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aston şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Belarus için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BYN 120,658 tutarındadır.

