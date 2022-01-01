Şirket Dizini
ASSURANCE IQ
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

ASSURANCE IQ Maaşlar

ASSURANCE IQ şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $63,315 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $261,300 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ASSURANCE IQ. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Ürün Müdürü
Median $156K
Muhasebeci
$93.1K
Veri Bilimci
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pazarlama
$93.5K
Pazarlama Operasyonları
$63.3K
Ürün Tasarımcısı
$186K
Program Müdürü
$111K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$261K
Teknik Program Müdürü
$173K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

40%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ASSURANCE IQ şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 3rd-YIL (40.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (30.00% yıllık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

ASSURANCE IQ şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $261,300 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ASSURANCE IQ şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $152,348 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    ASSURANCE IQ için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar