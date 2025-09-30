Şirket Dizini
ARRK şirketinde in Munich Metro Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €79.1K tutarındadır. ARRK şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Yıllık toplam
€79.1K
Seviye
Developer
Temel maaş
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ARRK?

€142K

SSS

ARRK şirketindeki in Munich Metro Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €120,470 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ARRK şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Munich Metro Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €79,141 tutarındadır.

