Arm şirketinde in United Kingdom Araştırma Bilimci tazminatı Grade 3 için year başına £76.8K ile Grade 5 için year başına £123K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £82.5K tutarındadır. Arm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Arm şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)