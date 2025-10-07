Arm şirketinde in Greater Cambridge Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Grade 2 için year başına £43.3K ile Grade 6 için year başına £178K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Cambridge Area medyanı £108K tutarındadır. Arm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Arm şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)