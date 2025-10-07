Şirket Dizini
Arm
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • DevOps Mühendisi

Arm DevOps Mühendisi Maaşlar

Arm şirketinde in United Kingdom DevOps Mühendisi tazminatı Grade 4 için year başına £117K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £91.2K tutarındadır. Arm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Giriş Seviyesi)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
Staff Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Arm şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Arm şirketindeki in United Kingdom DevOps Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £145,436 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Arm şirketinde DevOps Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £108,113 tutarındadır.

