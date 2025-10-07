Arm şirketinde in United Kingdom Embedded Hardware Engineer tazminatı Graduate Hardware Engineer için year başına £54.8K ile Senior Hardware Engineer için year başına £95.4K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £55.3K tutarındadır. Arm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Arm şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)