ARA şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $89K tutarındadır. ARA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Yıllık toplam
$89K
Seviye
Junior Software Engineer
Temel maaş
$80K
Stock (/yr)
$5K
Prim
$4K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ARA?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

ARA şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $126,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ARA şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $83,250 tutarındadır.

