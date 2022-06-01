Şirket Dizini
AppsFlyer
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

AppsFlyer Maaşlar

AppsFlyer'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Başarısı için yıllık toplam ücrette $29,470'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $269,593'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. AppsFlyer. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $133K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $144K
İş Analisti
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Müşteri Başarısı
$29.5K
Veri Analisti
$85.3K
Veri Bilimcisi
$141K
İnsan Kaynakları
$85.4K
Pazarlama
$54K
Ürün Tasarımcısı
$85.4K
Ürün Yöneticisi
$109K
Program Yöneticisi
$125K
İşe Alım Uzmanı
$147K
Satış
$121K
Teknik Program Yöneticisi
$270K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AppsFlyer'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Il ruolo più pagato segnalato in AppsFlyer è Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $269,593. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AppsFlyer è di $115,012.

Öne Çıkan İşler

    AppsFlyer için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar