AppLovin şirketinde in Germany Ürün Müdürü tazminatı Senior Product Manager 2 için year başına €102K tutarındadır. AppLovin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€92.9K - €108K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€81.9K€92.9K€108K€119K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

AppLovin şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)



SSS

AppLovin şirketindeki in Germany Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €118,890 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AppLovin şirketinde Ürün Müdürü rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €81,924 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar