AppLovin şirketinde in Germany Ürün Müdürü tazminatı Senior Product Manager 2 için year başına €102K tutarındadır. AppLovin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
YIL 1
AppLovin şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)