AppLovin şirketinde in Canada ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına CA$61.5K ile CA$89.2K arasında değişmektedir. AppLovin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

AppLovin şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)



SSS

AppLovin şirketindeki in Canada Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$89,242 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AppLovin şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$61,494 tutarındadır.

