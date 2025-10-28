Şirket Dizini

AppLovin şirketinde in Germany ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına €72K ile €105K arasında değişmektedir. AppLovin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€82.7K - €94.3K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€72K€82.7K€94.3K€105K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

AppLovin şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% üç aylık)



SSS

AppLovin şirketindeki in Germany Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €104,923 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AppLovin şirketinde Veri Analisti rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €72,023 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar