Apple Çözüm Mimarı Maaşlar

Apple şirketinde in United States Çözüm Mimarı tazminatı ICT4 için year başına $201K ile ICT6 için year başına $661K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $455K tutarındadır. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 12.50 % altı aylık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 12.50 % altı aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 12.50 % altı aylık )

25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

Hakediş programı nedir Apple ?

