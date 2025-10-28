Apple şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı ICT2 için year başına $173K ile ICT6 için year başına $744K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $345K tutarındadır. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
Dahil Edilen Unvanlar
iOS Mühendisi
Mobil Yazılım Mühendisi
Frontend Yazılım Mühendisi
Makine Öğrenmesi Mühendisi
Backend Yazılım Mühendisi
Full-Stack Yazılım Mühendisi
Ağ Mühendisi
Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi
Veri Mühendisi
Üretim Yazılım Mühendisi
Güvenlik Yazılım Mühendisi
DevOps Mühendisi
Site Güvenilirlik Mühendisi
Sanal Gerçeklik Yazılım Mühendisi
Sistem Mühendisi
Video Oyun Yazılım Mühendisi
Geliştirici Savunucusu
Araştırma Bilimci
Gömülü Sistem Yazılım Mühendisi