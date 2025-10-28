Şirket Dizini
Apple
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Apple Düzenleyici İşler Maaşlar

Apple şirketinde in United States ortalama Düzenleyici İşler toplam tazminatı year başına $276K ile $387K arasında değişmektedir. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$299K - $348K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$276K$299K$348K$387K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

SSS

Apple şirketindeki in United States Düzenleyici İşler pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $386,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apple şirketinde Düzenleyici İşler rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $276,250 tutarındadır.

