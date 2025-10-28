Şirket Dizini
Apple
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İşe Alım Uzmanı

  • Tüm İşe Alım Uzmanı Maaşları

Apple İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Apple şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminatı ICT3 için year başına $139K ile ICT5 için year başına $305K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $251K tutarındadır. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ICT2
Junior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
Recruiter
$139K
$126K
$10.9K
$2.5K
ICT4
Senior Recruiter
$183K
$151K
$22.5K
$9.3K
ICT5
$305K
$189K
$91.7K
$24.4K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İşe Alım Uzmanı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Teknik İK Uzmanı

SSS

Apple şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $329,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apple şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $253,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Apple için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar