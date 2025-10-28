Şirket Dizini
Apple şirketinde ortalama İnsan Operasyonları toplam tazminatı year başına $271K ile $378K arasında değişmektedir. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$290K - $342K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$271K$290K$342K$378K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

SSS

Apple şirketindeki İnsan Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $377,618 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apple şirketinde İnsan Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $271,110 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar