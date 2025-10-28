Şirket Dizini
Apple Yatırım Bankacısı Maaşlar

Apple şirketinde in India ortalama Yatırım Bankacısı toplam tazminatı year başına ₹2.48M ile ₹3.39M arasında değişmektedir. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹2.66M - ₹3.21M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

SSS

Apple şirketindeki in India Yatırım Bankacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,388,536 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apple şirketinde Yatırım Bankacısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,482,979 tutarındadır.

