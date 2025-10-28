Apple şirketinde in United States Firmware Engineer tazminatı ICT3 için year başına $207K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $228K tutarındadır. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$207K
$143K
$45K
$19K
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
