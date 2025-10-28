Şirket Dizini
Apple
Apple Finansal Analist Maaşlar

Apple şirketinde in United States Finansal Analist tazminatı ICT2 için year başına $103K ile ICT5 için year başına $261K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $178K tutarındadır. Apple şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ICT2
$103K
$93.2K
$3.2K
$6.5K
ICT3
$152K
$124K
$20.7K
$7.7K
ICT4
$193K
$153K
$28K
$11.9K
ICT5
$261K
$195K
$38.8K
$27.5K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Apple şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)

Dahil Edilen Unvanlar

Finansal Planlama ve Analiz Analisti

SSS

Apple şirketindeki in United States Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $261,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apple şirketinde Finansal Analist rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $185,000 tutarındadır.

