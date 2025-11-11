Şirket Dizini
Appian
Appian Bulut Mimarı Maaşlar

Appian şirketinde in United States Bulut Mimarı tazminat paketi medyanı year başına $185K tutarındadır. Appian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Medyan Paket
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Yıllık toplam
$185K
Seviye
Solution Architect 2
Temel maaş
$163K
Stock (/yr)
$12K
Prim
$10K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
RSU

Appian şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)



SSS

Appian şirketindeki in United States Bulut Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $242,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Appian şirketinde Bulut Mimarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $172,400 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar