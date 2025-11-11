Appian şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına $121K ile Senior Software Engineer 1 için year başına $182K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $130K tutarındadır. Appian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Appian şirketinde, RSUs 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (20.00% yıllık)