AppDirect şirketinde in Greater Montreal Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına CA$83K ile P4 için year başına CA$145K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Montreal medyanı CA$110K tutarındadır. AppDirect şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Giriş Seviyesi ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options AppDirect şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

