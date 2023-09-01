Şirket Dizini
Apna
Apna Maaşlar

Apna şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $3,449 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $113,184 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Apna. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Median $48.2K
Ürün Müdürü
Median $48.6K
İş Operasyonları Müdürü
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
İş Analisti
$9.9K
Müşteri Hizmetleri
$3.4K
Veri Bilimci
$113K
Ürün Tasarımcısı
$16.5K
Teknik Program Müdürü
$20.3K
SSS

Apna şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $113,184 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apna şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $29,993 tutarındadır.

