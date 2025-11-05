Şirket Dizini
Apexon Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Apexon şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.87M tutarındadır. Apexon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.87M
Seviye
Lead
Temel maaş
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Apexon şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,827,443 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Apexon şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹945,833 tutarındadır.

