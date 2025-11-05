ANZ şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Junior Software Engineer için year başına ₹1.8M ile Lead Software Engineer için year başına ₹3.46M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.79M tutarındadır. ANZ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
