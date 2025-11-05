Şirket Dizini
ANZ
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  Greater Bengaluru

ANZ Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

ANZ şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı Junior Software Engineer için year başına ₹1.8M ile Lead Software Engineer için year başına ₹3.46M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹1.79M tutarındadır. ANZ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir ANZ?

SSS

ANZ şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,964,234 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ANZ şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,788,521 tutarındadır.

