ANZ şirketinde in Greater Melbourne Area Veri Bilimci tazminatı Data Scientist için year başına A$126K ile Senior Data Scientist için year başına A$171K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Melbourne Area medyanı A$119K tutarındadır. ANZ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
