Anyscale Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Anyscale şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $350K tutarındadır. Anyscale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Anyscale
Software Engineer
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$350K
Seviye
L7
Temel maaş
$350K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
14 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Anyscale?
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Anyscale şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Anyscale şirketindeki in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $525,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Anyscale şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $322,500 tutarındadır.

