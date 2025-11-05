Şirket Dizini
ANYbotics
ANYbotics Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Zurich Area konumunda

ANYbotics şirketinde in Greater Zurich Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CHF 87.4K tutarındadır. ANYbotics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yıllık toplam
CHF 87.4K
Seviye
L2
Temel maaş
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Prim
CHF 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ANYbotics?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
SSS

ANYbotics şirketindeki in Greater Zurich Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 95,058 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ANYbotics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Zurich Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 87,351 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar