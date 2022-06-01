Şirket Dizini
Anthology Maaşlar

Anthology'nin maaş aralığı, alt uçta Yönetim Danışmanı için yıllık toplam ücrette $15,075'den üst uçta Çözüm Mimarı için $179,598'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Anthology. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $125K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$74.6K
Yönetim Danışmanı
$15.1K

Ürün Tasarımcısı
$87.4K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$70.4K
Çözüm Mimarı
$180K
SSS

Anthology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $179,598 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Anthology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $81,030'dır.

