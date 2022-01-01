Şirket Dizini
Anthem
Anthem Maaşlar

Anthem'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $84,575'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $208,740'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Anthem. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

İş Analisti
Median $117K
Yazılım Mühendisi
Median $110K
Çözüm Mimarı
Median $201K

Veri Bilimi Yöneticisi
$209K
Veri Bilimcisi
Median $145K
Finansal Analist
$88.4K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$84.6K
Ürün Tasarımcısı
$136K
Ürün Yöneticisi
Median $148K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$159K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Anthem'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,740 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Anthem'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $140,338'dır.

