Ant Group
Ant Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Beijing Metropolitan Area konumunda

Ant Group şirketinde in Beijing Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CN¥476K tutarındadır. Ant Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Yıllık toplam
CN¥476K
Seviye
P5
Temel maaş
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Prim
CN¥119K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ant Group?
+CN¥418K
+CN¥641K
+CN¥144K
+CN¥252K
+CN¥158K
SSS

Ant Group şirketindeki in Beijing Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥677,886 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ant Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Beijing Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥441,984 tutarındadır.

