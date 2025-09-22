Şirket Dizini
Ant Group
Ant Group Veri Bilimci Maaşlar

Ant Group şirketinde in China Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına CN¥638K tutarındadır. Ant Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Yıllık toplam
CN¥638K
Seviye
hidden
Temel maaş
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Prim
CN¥150K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ant Group?

CN¥1.15M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Ant Group şirketindeki in China Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CN¥881,043 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ant Group şirketinde Veri Bilimci rolü in China için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CN¥590,640 tutarındadır.

