Şirket Dizini
Ant Group
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Ant Group Maaşlar

Ant Group'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $54,398'den üst uçta İş Analisti için $220,743'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ant Group. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $69.5K
Ürün Yöneticisi
Median $87.6K
İş Analisti
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
İş Geliştirme
$56K
Veri Bilimcisi
$90.6K
Pazarlama
$121K
Pazarlama Operasyonları
$167K
Ürün Tasarımcısı
$80.4K
Proje Yöneticisi
$54.4K
Çözüm Mimarı
$146K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Ant Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $220,743 ücretle İş Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ant Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $89,118'dır.

Öne Çıkan İşler

    Ant Group için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar