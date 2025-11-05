Ansys Yazılım Mühendisi Maaşlar Pittsburgh Area konumunda

Ansys şirketinde in Pittsburgh Area Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $86K ile P4 için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Pittsburgh Area medyanı $129K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) $86K $78.3K $5.3K $2.4K P2 Software Engineer 2 $114K $95.1K $9.8K $9.2K P3 Senior Software Engineer $135K $108K $15.4K $11.7K P4 Lead Software Engineer $140K $113K $16K $11.7K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 33 % YIL 1 33 % YIL 2 33 % YIL 3 Hisse Türü RSU Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 33.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Ansys ?

