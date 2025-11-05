Şirket Dizini
Ansys şirketinde in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı P2 için year başına €45.7K ile P3 için year başına €70.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Madrid Metropolitan Area medyanı €55.1K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
Software Engineer 1(Giriş Seviyesi)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Ansys şirketindeki in Madrid Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €89,595 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Madrid Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €58,003 tutarındadır.

