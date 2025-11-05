Ansys Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Ansys şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹1.93M ile P4 için year başına ₹3.9M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.37M tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) ₹1.93M ₹1.71M ₹155K ₹59.3K P2 Software Engineer 2 ₹2.6M ₹2.09M ₹283K ₹224K P3 Senior Software Engineer ₹3.94M ₹3.04M ₹799K ₹103K P4 Lead Software Engineer ₹3.9M ₹3.23M ₹480K ₹186K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 33 % YIL 1 33 % YIL 2 33 % YIL 3 Hisse Türü RSU Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 33.00 % yıllık )

