Ansys Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

Ansys şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹1.93M ile P4 için year başına ₹3.9M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.37M tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
Software Engineer 1(Giriş Seviyesi)
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
Software Engineer 2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
Senior Software Engineer
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Ansys şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,974,160 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,068,619 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar