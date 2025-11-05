Ansys şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹1.93M ile P4 için year başına ₹3.9M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.37M tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
