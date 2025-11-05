Ansys şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹2.09M ile P4 için year başına ₹4.61M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹4.84M tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Unlock by Adding Your Salary!
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
