Ansys Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Ansys şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹2.09M ile P4 için year başına ₹4.61M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹4.84M tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 33 % YIL 1 33 % YIL 2 33 % YIL 3 Hisse Türü RSU Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 33.00 % yıllık )

33 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 33.00 % yıllık )

Hakediş programı nedir Ansys ?

