Ansys şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına CA$79.7K ile P3 için year başına CA$117K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$108K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
