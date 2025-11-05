Şirket Dizini
Ansys
Ansys
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Canada

Ansys Yazılım Mühendisi Maaşlar Canada konumunda

Ansys şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına CA$79.7K ile P3 için year başına CA$117K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$108K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
Software Engineer 1(Giriş Seviyesi)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Ansys şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$138,434 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$114,614 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar