Ansys şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminatı P2 için year başına $99K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
