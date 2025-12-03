Şirket Dizini
Ansys
Ansys İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Ansys şirketinde in United States İşe Alım Uzmanı tazminatı P2 için year başına $99K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$100K - $114K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$87.5K$100K$114K$127K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Ansys şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $127,440 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,480 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

