Ansys
Ansys Ürün Müdürü Maaşlar

Ansys şirketinde in Canada Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CA$122K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Yıllık toplam
$88K
Seviye
P3
Temel maaş
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ansys?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Ansys şirketindeki in Canada Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$129,878 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Ürün Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$120,370 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

